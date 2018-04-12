Спецпредложение! 2 дня с мировыми инвесторами и предпринимателями

Приглашаем вас на крупнейший форум для представителей стартапов и бизнеса HI-TECH NATION, который состоится 20-21 апреля в «Минск-Арене»!

О трендах, которые окажут самое сильное влияние на экономику и предпринимательство в ближайшем будущем, кейсах взаимодействия IT-сектора с «реальным» бизнесом и о том, как нужно меняться самому, чтобы не остаться в прошлом, расскажут известные инвесторы, предприниматели и футурологи:

Рэй Курцвейл (США), легендарный изобретатель и топ-менеджер Google;

Нуриэль Рубини (США), один из самых влиятельных экономистов в мире;

Сол Сингер (Израиль), автор бизнес-бестселлера «Start-up Nation»;

Марвин Ляо (США), партнер одного из крупнейших американских венчурных фондов 500 Startups;

Джанин Уззелл (США), топ-менеджер мировой корпорации General Electric;

Евгений Борухович (Германия), глава цифровых инноваций Bayer;

Джоу Шенхун Чоу (Сингапур), соучредитель инвестиционной группы Marvelstone и др.

Все спикеры HI-TECH NATION

Только сегодня и завтра – 12/13 апреля – для участников нашего комьюнити действует специальная акция:

Билеты на HI-TECH NATION (трибуна, 2 дня форума, кофе-брейки включены) за 150 BYN! (вместо 340 BYN)

Акция распространяется только на места на трибунах и действует только 12 и 13 апреля.

Чтобы воспользоваться акцией – перейдите по закрытой ссылке.

ПРОГРАММА

По всем уточняющим вопросам пишите на bo@probusiness.io или звоните +375 (17) 239-57-17, +375 (29) 137-94-81.

До скорой встречи на самом ярком бизнес-событии!