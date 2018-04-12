Начался прием заявок в 6-ой набор Нью-Йоркского акселератора Starta

Starta Accelerator, нью-йоркский акселератор для восточно-европейских технологических стартапов объявил о начале отбора в свой 6-ой набор.

Starta Accelerator был запущен фондом Starta Capital в 2015 году и нацелен на то, чтобы помочь стартап компаниям с восточноевропейскими корнями адаптировать свою модель ведения бизнеса и продукт к американскому рынку.

Акселерационная программа длится 3.5 месяца и включает в себя тренинги с одними из лучших менторов и бизнес-коучей в США, партнерские бонусы, бесплатное офисное пространство в Манхеттене и помощь с релокацией. Программа также помогает наработать нужные связи и встретить заинтересованных инвесторов, чтобы обеспечить последующие инвестиции и выйти на новый уровень.”

На данный момент уже 30 компаний успешно прошли акселерационную программу Starta и еще 20, прошедшие в 5-ый набор должны выпуститься в апреле этого года.

Starta инвестирует 130 тыс. долларов за 7% капитала, из них 40 тысяч компании получают наличными.

Начало программы 6-го набора запланировано на август, а Демо День состоится в ноябре.

Последний день подачи заявки - 16-ое мая.

Узнать больше и подать заявку можно на сайте Starta Accelerator