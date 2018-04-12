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2018-04-12 13:00:01

Начался прием заявок в 6-ой набор Нью-Йоркского акселератора Starta

Starta Accelerator, нью-йоркский акселератор для восточно-европейских  технологических стартапов объявил о начале отбора в свой 6-ой набор.

Starta Accelerator был запущен фондом Starta Capital в 2015 году и нацелен на то, чтобы помочь стартап компаниям с восточноевропейскими корнями адаптировать свою модель ведения бизнеса и продукт к американскому рынку. 

Старта

Акселерационная программа длится 3.5 месяца и включает в себя тренинги с одними из лучших менторов и бизнес-коучей в США, партнерские бонусы, бесплатное офисное пространство в Манхеттене и помощь с релокацией. Программа также помогает наработать нужные связи и встретить заинтересованных инвесторов, чтобы обеспечить последующие инвестиции и выйти на новый уровень.

На данный момент уже 30 компаний успешно прошли акселерационную программу Starta и еще 20, прошедшие в 5-ый набор должны выпуститься в апреле этого года.

Starta инвестирует 130 тыс. долларов за 7% капитала,  из них 40 тысяч компании получают наличными.

Начало программы 6-го набора запланировано на август, а Демо День состоится в ноябре.

Последний день подачи заявки - 16-ое мая.

Узнать больше и подать заявку можно на сайте Starta Accelerator


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