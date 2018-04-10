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2018-04-10 09:43:29

Украинские парламентарии скопировали белорусский декрет "О развитии цифровой экономики"

Один из участников экспертной группы по разработке Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» адвокат Денис Алейников сообщил, что украинские законодатели "заимствовали" опыт белорусов по разработке аналогичного законопроекта. Причем не просто заимствовали, а полностью скопировали документ, переведя его на украинский язык.

"Украинские депутаты перевели на украинский язык Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» и внесли в Раду прогрессивный ЗАКОН УКРАЇНИ «Про розвиток цифрової економіки». Даже название не поменяли. Жаль с авторами исходного текста никто не посоветовался. В целом, Декрет № 8 Президента Беларуси задал мощный всплеск движения на цифровизацию у всех уважаемых соседей. Правовая конкуренция юрисдикций обостряется. Ждем Россию, Армению и Казахстан", - написал в Facebook Денис Алейников.

По словам директора белорусского центра поддержки предпринимательства Алексея Шабловского, белорусский Декрет «О развитии цифровой экономики» является первым успешным опытом разработки законодательства в Беларуси с привлечением лидеров ИТ-отрасли. В процессе разработки Декрет широко обсуждался в СМИ.

Как отметил, Алексей Шабловский, среди прочего, Декрет «О развитии цифровой экономики» легализует в Беларуси майнинг и криптовалюты, поэтому документ нередко называют революционным.

"Беларусь поступательно развивает ИТ-сектор, поэтому не удивительно, что украинские законодатели заинтересовались нашим опытом. Однако, украинские парламентарии, видимо, не понимают, что скопировать текст документа можно, но воплотить его в жизнь в условиях системного экономического кризиса, засилия коррупции и вооруженного конфликта в Украине, едва ли возможно. Залогом успеха Декрета «О развитии цифровой экономики» и других либеральных законов в Беларуси являются, на мой взгляд, такие факторы как политическая и социально-экономическая стабильность, а также политическая воля осуществлять грамотные реформы. При наличии этих составляющих реформы в Беларуси будут набирать темп и дадут ожидаемый результат. Бизнес и ИТ-сообщество, без сомнения, сделают свою часть работы по построению процветающей Беларуси", - добавил Алексей Шабловский.



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