Последний турнир в рамках 14 ИТ-Спартакиады состоялся: определены победители и призеры по баскетболу

В рамках осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады состоялся турнир по баскетболу.Состязания традиционно проходили на площадке Республиканского училища олимпийского резерва. В этом году в турнире участвовало шесть сильнейших баскетбольных ИТ-команд: SoftClub, Wargaming, IBA, ISsoft, EPAM, Exadel. Cоревнования осеннего сезона 14 ИТ-Спартакиады заняли 5 дней, и до последнего момента интрига в чемпионате сохранялась – четыре команды перед заключительным игровым днем имели равное количество побед и поражений.













Игры пятого турнирного дня определили победителей состязаний: первое место в соревнованиях по баскетболу заняла компания SoftClub, второе место завоевала компания ISsoft, третье место досталось компании Wargaming. Лучшим игроком баскетбольного турнира стал Виктор Кратович, компания Wargaming.









Помимо кубков, медалей, памятных призов и сувениров от организатора ИТ-Спартакиады – PR-агентства «Приоритетные решения» – победители и призеры получили подарки от спонсоров турнира по баскетболу.

Клуб интеллектуальных игр для взрослой публики «VS» предоставил подарочные сертификаты команде-победительнице и серебряным призерам турнира. Кофейня «Кофевариум» наградила подарочным сертификатом команду-победительницу. Студия виртуальной реальности «VR Life» подарила подарочные сертификаты золотому призеру по баскетболу. Школа английского языка «English Pie» предоставила сертификаты на обучение бронзовым призерам турнира. Музыкальная школа «Forte» наградила лучшего игрока турнира по баскетболу. Круглосуточный тренажерный зал «Zevs» подарил 1 сертификат команде-победительнице. Компания SVEN – производитель акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии – подарила геймерскую клавиатуру SVEN GS-9400 лучшему игроку турнира. Крупнейший парк развлечений «Парк активного отдыха 067» предоставил сертификат лучшему игроку по баскетболу на 2 персоны. Магазин нижнего белья «Edelica» подарил сертификат на коллекцию мужского белья «ED.M» лучшему игроку турнира. Батутный центр «Флай Сити» наградил сертификатами на свободные прыжки серебряного призера по баскетболу. Центр иностранных языков «Viva Lingva» предоставил подарочные сертификаты на бесплатное обучение по английскому языку с нуля для розыгрыша по баскетболу. Барбершоп «Beard Club» предоставил подарочные сертификаты на стрижку и коррекцию бороды и усов для розыгрыша по баскетболу.

















В этом году информационными партнерами ИТ-Спартакиады выступают портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, газета «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЕСТИ», специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, портал любительского спорта "OneTimer". Генеральную информационную поддержку мероприятию обеспечивает проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY.



