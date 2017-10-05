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2017-10-05 14:37:27

МТС увеличил покрытие 4G Минска и области

Компания МТС запустила новые базовые станции 4G в Минске и Минской области. Так, в регионе заработало 24 дополнительных станции LTE, 15 из которых в столице. Всего же только в Минске их насчитывается более 200. Именно здесь спрос на технологию особенно высокий. Также сеть 4G расширили в Борисове, Держинске, Смолевичах, Боровлянах, Столбцах, Колядичах и агрогородке Лесной. 

Дополнительные базовые станции LTE появились там, где отмечается рост потребления интернет-трафика. А главное преимущество 4G — в скоростях мобильного интернета, которые гораздо выше показателей в сетях 3G. 

«Мобильный интернет и возможности, которые он открывает, становится неотъемлемой частью жизни. С его помощью можно удаленно решить многие вопросы, например приобрести билеты или оплатить услуги ЖКХ, воспользоваться навигацией. Рост трафика в сети МТС — показатель того, что передача данных становится все более востребованной. Расширяя сеть 4G, мы даем возможность нашим абонентам пользоваться все более прогрессивными технологиями, а значит быть мобильнее», — отметил руководитель коммерческого департамента Николай Булаш. 

Расширение сети LTE продолжится. До конца года появятся дополнительные базовые станции в населенных пунктах, где уже есть связь четвертого поколения от МТС. Кроме того, связью 4G мобильный оператор планирует покрыть еще почти полсотни новых городов и поселков страны. Сейчас сеть LTE насчитывает более 670 базовых станций. Связью нового поколения от МТС могут пользоваться жители 50 населенных пунктов страны. 


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