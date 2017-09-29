Сети 4G и 5G не готовы для «умных городов»

Компания Positive Technologies выпустила аналитический отчет о фундаментальных проблемах безопасности ядра сети 4G, известного как Evolved Packet Core (EPC)

Обнаруженные уязвимости несут угрозу для интеллектуальных светофоров и уличного освещения, электронных дорожных знаков, информационных табло на остановках и других элементов «умного города», которые массово подключают к сетям мобильной связи четвертого поколения. Эти проблемы, касающиеся также перспективных сетей 5G, были выявлены специалистами Positive Technologies в сетях операторов мобильной связи, исследованных в ходе работ по анализу защищенности в 2016 и 2017 годах.

Представленные в отчете техники эксплуатации уязвимостей основаны на недостатках протокола GTP и не требуют от злоумышленника труднодоступных инструментов или высокого уровня квалификации. Атакующему достаточно иметь ноутбук, свободно распространяемый дистрибутив для проведения тестов на проникновение и базовые навыки программирования.

«Во многих городах для оптимизации дорожного трафика внедряются умные светофоры, которые нередко объединены в сеть с использованием технологий 4G. Взлом такой сети и отказ в облуживании даже нескольких светофоров чреват авариями и транспортным коллапсом, — отмечает Павел Новиков, руководитель группы исследований информационной безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies. — Поэтому операторы сотовой связи, участвующие в проектах автоматизации городской среды, должны обратить особое внимание на методы предотвращения сетевых угроз».

Выявленные уязвимости представляют опасность и для подключенных к сотовым сетям устройств промышленного интернета вещей (IIoT), самоуправляемых автомобилей и других IoT-объектов. По прогнозам аналитиков, к 2022 году число IoT-устройств, подключенных к сотовым сетям, увеличится с 400 млн до 1,5 млрд. Недостатки безопасности касаются и простых пользователей сотовой связи: злоумышленники могут шпионить за абонентами, прослушивать звонки VoLTE, перехватывать интернет-трафик и SMS-сообщения (например, с одноразовыми банковскими паролями).

Реализовать подобные атаки могут как сотрудники практически любого телеком-оператора, так и внешние злоумышленники, получившие доступ к инфраструктуре оператора, что осуществимо, в частности, с помощью подбора словарных паролей или использования простейших уязвимостей на сетевом периметре. В некоторых случаях атаки возможны даже с мобильных телефонов абонентов.

Для противодействия описанным угрозам эксперты Positive Technologies рекомендуют проводить анализ защищенности оборудования мобильной сети и задействовать меры по защите данных от несанкционированного доступа, например, с помощью шифрования. Кроме того, применение специальных средств мониторинга, анализа и фильтрации сообщений, пересекающих границы сети, позволит повысить защищенности сети и ее абонентов.

Ранее компания Positive Technologies опубликовала отчет об уязвимостях другого ключевого протокола сетей четвертого и пятого поколения — Diameter.