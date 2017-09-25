ESET зафиксировала операции кибершпионажа в семи странах мира

Вирусная лаборатория ESET обнаружила новые операции кибершпионажа с использованием вредоносного ПО FinFisher в семи странах мира. Вектор заражения указывает на возможное участие в распространении шпионской программы крупного интернет-провайдера.

FinFisher (FinSpy) – шпионское ПО, разработанное компанией Gamma Group International, которое ранее продавалось правоохранительным органам и правительственным структурам по всему миру. В программе предусмотрен широкий спектр возможностей для слежки через веб-камеру и микрофон, а также функции кейлоггинга (перехват нажатия клавиш), кражи файлов, прослушивания через Skype и др.

Для распространения FinFisher используются различные механизмы заражения, включая целевой фишинг, установку вручную (если у атакующих есть физический доступ к устройству), уязвимости нулевого дня и watering hole атаки (заражение сайтов, которые предположительно посещают потенциальные жертвы).

В последних операциях FinFisher обнаружен новый вектор – схема man-in-the-middle (атака посредника) с возможным участием интернет-провайдера. Вектор используется в двух странах, где активны последние модификации FinFisher.

В рамках этой схемы, когда объект слежки собирается скачать одно из популярных приложений, его перенаправляют на версию программы, зараженную FinFisher. Процесс переадресации невидим для пользователя. После скачивания на устройстве появляется не только легитимное приложение, но и шпионское ПО.

Аналитики ESET обнаружили троянизированные версии WhatsApp, Skype, Avast, WinRAR, VLC Player и некоторых других программ, но теоретически так можно использовать любое легитимное приложение.

Один из образцов FinFisher, обнаруженный ESET, был замаскирован под исполняемый файл мессенджера Threema. Приложение обеспечивает безопасный обмен мгновенными сообщениями со сквозным шифрованием, его устанавливают пользователи, стремящиеся к конфиденциальности.

Акцент на пользователей, интересующихся технологиями шифрования, не ограничивается мессенджерами. Например, один из установочных файлов, зараженных FinFisher, предназначался для установки ПО для шифрования диска TrueCrypt.

Антивирусные продукты ESET обнаруживают и блокируют новую модификацию угрозы как Win32/FinSpy.AA и Win32/FinSpy.AB.