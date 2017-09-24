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2017-09-24 15:20:52

Гофрокартон как универсальный материал

Картон является универсальным материалом в промышленности и бизнесе, для упаковки товара. Это связано в первую очередь с технологическими особенностями картона: он имеет многослойную структуру, а комбинация различных сырьевых материалов добавляет ему большую прочность и жесткость.

Как упаковка картон должен защищать товар от пыли, влаги, внешних повреждений, а также выполнять декоративную функцию, помогая показать товары в лучшем свете. Эти свойства являются особенно важными для любого производится, чтобы сохранить свою продукцию от повреждений.

Наряду с обычным картоном для изготовления упаковки используется гофрокартон. Он очень удобен и прост в использовании, способен противостоять сжатию, нагрузкам и даже падению с высоты. Это надежный и уже зарекомендовавший себя материал, который используется при производстве мебели, обуви, бытовых приборов или посуды. Такое повышенное внимание к гофрокартону связано с его характеристиками, наиболее значимыми из которых является легкий вес и низкая стоимость. Для каждого вида продукции производитель может подобрать свой тип гофрокартона с разной степенью жесткости и количеством слоев.  А для удобства его использования при больших объемах производства гофрокартон целесообразно закупать в листах или рулонах.

Производство продукции не гарантирует её безопасность или интерес покупателя. В большинстве случаев именно красочная или надежная упаковка становится причиной приобретения товара и отсутствием беспокойства у покупателя за доставку и хранение товара. Гофрокартон сегодня - это незаменимое средство на любом производстве, которое, в отличие от пластиковых или других видов упаковки, является безвредным экологически чистым веществом, не наносящим вреда окружающей среде.

По информации сайта Boxmarket.by



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