реклама  

2017-09-19 22:03:40

EPAM занял крупный бизнес-центр в Минске

Компания EPAM полностью арендовала недавно построенный бизнес-центр Fortune, входящий в МФК «Тивали» и расположенный рядом со станцией метро «Спортивная». Офисная высотка станет третьим за полтора года объектом, который крупный IT-разработчик занимает целиком, рассказали в девелоперской компании «Сигмаполюс».

Бизнес-центр Fortune растянулся на 17 этажей и занимает 13 тыс. кв.м. Здание строили по аналогии с офисными объектами в Лондоне и Париже. Внутри - огромные помещения в формате «open space» с панорамным видом, а между этажами курсируют бесшумные лифты. В EPAM разработали интерьеры в фирменном стиле, а для сотрудников планируют открыть корпоративный фудкорт. 

Рядом с бизнес-центром действует ТРЦ «Тивали», который полностью заполнен магазинами. По соседству также находятся многоуровневый паркинг и интерьерный центр «Тивали-Мебель», в котором сейчас обновляют экспозиции. 

Годом ранее компания EPAM арендовала бизнес-центр «Орлан» на ул. Карастояновой. Часть команд тогда же переехала в «Красавiк» на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского.

«Бизнес-центр Fortune позволит EPAM собрать в одном месте большое число сотрудников. Здание соответствует требованиям компании, расположено рядом со станцией метро и имеет единого собственника, что во многом и повлияло на положительное решение о сотрудничестве. Мы также рассчитываем на эффект синергии: офисные работники повысят и без того интенсивный трафик всего комплекса, тогда как торговые объекты предоставят необходимую инфраструктуру», - отметили в компании «Сигмаполюс».

В Минске уже второй год подряд растет спрос на офисы среди IT-сектора. Так, бизнес-центр «Волна», который также принадлежит компании «Сигмаполюс», занимает штаб-квартира Wargaming. «Башня Европа», названная первой «умной» высоткой Минска, заполнена в основном резидентами ПВТ, которые арендуют здание целыми этажами.



комментариев (0) отправить


SELECTORNEWS
Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка
News.br.by