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2017-08-23 14:27:48

6 000 белорусов уже стали пользователями системы «Умный дом»

Инновационная для нашей страны технология распространяется ускоренными темпами. Жители Беларуси постепенно внедряют «умную» технологию в свои дома и квартиры, что позволяет сделать их ещё более удобными, безопасными и комфортными для проживания.

Быстрое развитие информационных технологий влияет на различные сферы жизнедеятельности человека. Высокотехнологичные решения распространяются с молниеносной скоростью, во многом облегчая жизнь. Сегодня с помощью смартфона человек может поддерживать контакты, следить за своим здоровьем, оплачивать счета, а совсем недавно у него появилась возможность «следить» за собственным домом, готовить его к появлению жильцов, настраивая комфортную температуру, открывая окна, предотвращая кражи и несчастные случаи.

В Беларуси использование технологии «умный дом» только начало получать свое распространение. Ее пользователями на данный момент являются около 6 тысяч человек. Все что нужно для использования данной технологии – специальный датчик внутри квартиры и установленное приложение на мобильном гаджете. Данные датчики также обладают определенной чувствительностью. Таким образом, когда все жильцы покидают помещение, электроприборы и кондиционеры переходят в энергосберегающий режим. Благодаря этому, каждому владельцу системы «умный дом» удастся уменьшить расходы на электроэнергию примерно на 20%.

Технология «умный дом» оберегает жилище от несчастных случаев: пожаров, затоплений и газовых утечек. При задымлении владелец системы получает уведомление на мобильный телефон. Также данная технология сопряжена с системой охраны безопасности. Датчики системы фиксируют нежелательные проникновения на территорию. Специалисты утверждают, что в будущем количество квартирных краж удастся снизить на 70% во всем мире, постепенно внедряя технологию в каждый дом.

В Республике Беларусь разработку системы «умный дом» осуществляет компания Huawei. Компания работает с операторами связи по вопросам развития технологии и ее распространения среди жителей Беларуси. Более того Huawei изучила технологию создания продукта и его ценообразования. Уже сегодня заключен ряд партнерских отношений с производителями датчиков, разработчиками и другими производителям в данной сфере. С установкой технологии сможет справиться каждый самостоятельно – достаточным будет просмотр обучающих видео на популярной интернет-платформе.

Технология «умный дом» может использоваться не только в частных помещениях, но и на более широких площадях: офисах, складах, предприятиях. В будущем компания будет развивать технологию в промышленных масштабах. Ее использование позволит сократить риск возникновения несчастных случаев, которые встречаются в работе бытовых помещений: возгорания, ограбления, затопления.

К тому же технология «умный дом» является частью проекта «умный город». В будущем данная инновация позволит контролировать работы бытовых систем в отдельных многоквартирных домах. Развития данной технологии стоит ожидать лишь тогда, когда инновация «умный дом» придет в каждую белорусскую квартиру. Однако судя по ее быстрому распространению, ожидать появления системы «умный город» белорусам осталось ждать совсем недолго.


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