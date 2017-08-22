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BYBANNER.COM: Администрация IKEA довольна первыми месяцами работы интернет-магазина
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2017-08-22 20:04:57

Администрация IKEA довольна первыми месяцами работы интернет-магазина

Прошло четыре месяца после старта продаж продукции IKEA в российском сегменте сети интернет. За этот период возможностью приобретения продукции из каталога бренда воспользовались жители двухсот городов России, а продажи с использованием интернета составили более полумиллиарда рублей.

В апреле этого года IKEA запустила интернет-проект для жителей Москвы и Подмосковья. Вскоре число городов, имеющих возможность воспользоваться предложением, стало быстро расти. Сегодня товары из каталога IKEA доступны жителям нескольких округов Российской Федерации. Уже в сентябре планируется включить в зону обслуживания такие крупные города Урала как Екатеринбург и Челябинск. Это значит, что товары IKEA могут без проблем оказаться в домах еще нескольких миллионов людей.

Пока статистика говорит о том, что наибольшее число поклонников виртуальных покупок приходится на Москву, а также Санкт-Петербург. Опросы показали, что около 75% процентов из них - представительницы прекрасного пола. Именно они чаще всего стремятся сделать дом уютнее.

Наиболее популярными категориями стали товары для спальни, кухни, а также гардеробы.

Половиной аудитории интернет-магазина являются люди в возрасте 25-34 года, и некоторые из них посещают торговую площадку с использованием смартфона.

В целом IKEA считает неплохим уровень интернет-продаж в России и планирует работать над этим направлением, привлекая в пространство онлайн-покупок все большее число людей.


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