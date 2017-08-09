Двери из алюминия в ближайшем будущем не утратят популярности

При необходимости приобрести недорогие, функциональные и эстетически привлекательные двери следует обратить внимание на конструкции из алюминия. Спрос на такую продукцию будет только расти - утверждают эксперты. На недавно проводившихся профильных выставках изделия из данного материала заслужили внимание как случайных гостей, так и профессионалов.

«Холодные» двери из алюминия

Данные конструкции имеют простую конструкцию и являются наиболее дешевым вариантом, не имеющим никаких особенностей. В «холодные» алюминиевые двери при необходимости может устанавливаться лишь однокамерный стеклопакет. Двери окрашиваются в один цвет и служат в основном для установки внутри помещений, например, в офисе. Также используют их там, где сохранение тепла значения не имеет, например, в неотапливаемых складских помещениях. Незаменимы они и на террасах, верандах, беседках и прочих помещениях, характерных для частного сектора. Вариант крайне не дорог, а потому и востребован.

«Теплый» вариант

В помещениях, где необходимо сохранить тепло, используются конструкции, состоящие из нескольких частей: внешней, внутренней и полиамидной перемычки (пластиковой термовставки). «Теплые» алюминиевые конструкции используются в коттеджах, а также при остеклении квартир, торговых центров и прочих объектов. Если в такую дверь вставляется стекло, то оно может быть даже трехкамерным.

Если дверь создана и смонтирована с соблюдением всех технологий, то это гарантирует отсутствие сквозняков и сохранение тепла. Двери из алюминия неплохо смотрятся, стоят недорого и со временем не теряют своих качеств, а потому они крайне востребованы на рынке.