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2017-07-27 15:53:09

Сотрудничество с эффективным маркетологом гарантия успешного продвижения продукта

Известный маркетолог Павел Геннадьевич Крымов озвучил свои условия сотрудничества, а также мысли по поводу криптовалют. Так как в последнее время к нему поступает множество предложений по работе, для экономии времени своего и потенциального партнера он оговорил основные нюансы сотрудничества.

В вопросах направления сотрудничества Павел отдает предпочтение темам, которые связаны с криптовалютами, в особенности с ICO. Не менее интересными для него являются СРА-сети, киберспорт, финтех, видеоблоги. Оптимальный вариант – крупные проекты, но возможна также работа по схеме консультирования при условии, что потенциальный партнер имеет собственный штат сотрудников, который занят продвижением. В данном случае, маркетолог разрабатывает и предоставляет план продвижения, а также необходимые контакты.

Такие темы, как форекс, бинарные опционы, кредитование, а также проекты, связанные с вкладами под проценты, не вызывают интерес у Крымова.

Форма сотрудничества довольно проста: партнер предоставляет товар и предварительно формирует бюджет на мероприятие по продвижению, а Павел продвигает его. Оплата труда зависит от результата.

Для каждого проекта подбирается бюджет в индивидуальном порядке. Темы, которые связаны с проведением ICO, предполагают оплату токенами. Для сотрудничества с Павлом следует заполнить форму заказа, которая представлена на его сайте.

Крымов утверждает, что о существовании криптовалют ему было известно давно, но настоящий интерес к ним он проявил только год назад. Врожденная любознательность, работа в интернет-маркетинге, которая предполагает осведомленность в глобальных трендах, а также заказ на сопровождение крупного проекта из сферы криптовалют – это те основные причины, которые мотивировали маркетолога всерьез разобраться в тонкостях криптовалют.

Из статьи http://krymovpavel.com/мысли-о-криптовалютах/ вытекает, что:

  • Криптовалюты на ближайшие 5-10 лет будут находиться в тренде, поэтому на рынке криптовалют следует ожидать взрывной вертикальный рост. Причинами такого роста станут инвестиционная привлекательность криптовалют, отсутствие регуляции, в отличие от операций с фиатными деньгами.
  • Технология блокчейнч открывает новые возможности и область применения. Проекты на блокчейнче, которые вскоре появятся, сильно изменят существующие рынки в ближайшем будущем.
  • Криптовалюты, как активы для инвестиций, отличаются своей привлекательностью. Но в работе с ними следует учитывать инвестиционные риски. Так, анализируя ситуацию, которая сложилась за последние полгода, на рынке криптовалют ожидается приход больших инвестиционных денег. Этот приход и позволит рынку вырасти, а курс биткоина к концу 2017 года приблизится к 3000 долларам.


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