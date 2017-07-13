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2017-07-13 14:39:16

velcom откроет самый высокотехнологичный кинозал в Беларуси

В новом velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen откроется уникальный кинозал VOKA для просмотра фильмов в формате 3D. Экран будет выполнен по технологии, аналогичной IMAX, рассказали в пресс-службе velcom.

Крупный кинозал откроется в мультиплексе velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen рядом со станцией метро «Восток». Он станет самым высокотехнологичным и современным в Беларуси, а экран – самым большим из тех, что представлены в мультиплексах нашей страны. Кинозал VOKA отличают сдвоенные проекторы Sony, которые позволяют сделать картинку заметно более реалистичной и объемной, чем в обычных кинотеатрах. Эффект присутствия также обеспечит акустическая система в формате Dolby Atmos, при котором звуки происходящих в фильме действий «настигают» зрителя со всех сторон, в том числе сверху.

Зрителей ожидает «картинка», которая аналогична технологии кинотеатров IMAX. В зале используется технология сдвоенных проекторов, которая создает эффект полного погружения благодаря четкости изображения и контрастности картинки. При этом она поддерживает разрешение 4K, так выгодно отличающее сеть кинотеатров Silver Screen от обычных кинотеатров. Особая конструкция кинозала VOKA и звук Dolby Atmos делают просмотр более ярким и дарят незабываемые ощущения при просмотре фильмов.

В кинозале будет 235 мест, включая 223 кресла и 6 диванов на двоих. Интерьер выполнен в футуристичном стиле, а стены покрыты звукоизоляционными панелями, напоминающими форму буквы «v». Технология кресел Rocker также впервые представлена в Беларуси: все спинки откидываются и обеспечивают лучший обзор экрана. Первый ряд занимают специальные диваны с пледами и столиками.

Кинозал получил название VOKA – по аналогии с одноименным цифровым ТВ. «Вслед за тем, как сервис VOKA совершил революцию в сфере мобильного телевидения, новый кинозал поднимет ощущения от кинопросмотра в Минске на новый уровень. Зритель сможет полностью погрузиться в атмосферу фильма. Такие технологии будут реализованы в Минске впервые», – подчеркнула начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Всего же мультиплекс velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen будет включать семь кинозалов на почти 1000 зрителей. Фильмы будут показывать в режиме нон-стоп, причем время ожидания между сеансами составит не более 15 минут.

«Данным проектом, который соответствует современным мировым стандартам, мы задали себе более высокую планку. Аналогичные объекты есть в Дубае, Нью-Йорке и Сеуле. В планах нашего дальнейшего развития мы будем придерживаться достигнутого высокого уровня. Мультиплекс планируется открыть до конца лета, и он станет одним из самых крупных и, как мы надеемся, успешных кинотеатров в Беларуси» – заявил представитель Silver Screen.


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