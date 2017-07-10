2017-07-10 21:58:15
Владельцам интернет-магазинов могут снова разрешить использовать упрощенную систему налогообложения
Министерство по антимонопольному регулированию и торговле Беларуси предлагает отменить введенный ранее запрет на применение упрощенной системы налогооблажения (УСН) для интернет-магазинов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления организации торговли и услуг министерства Виолетта Брезовская.
"В Беларуси подготовлен широкомасштабный пакет документов по либерализации условий ведения бизнеса. В частности, МАРТ предлагает отменить запрет на применение упрощенной системы налогооблажения для интернет-магазинов, - отметила Виолетта Брезовская. - Это предложение выдвинуто с учетом того, что 50% интернет-магазинов принадлежит индивидуальным предпринимателям. А упрощенная система налогооблажения пользуется наибольшим спросом у этой категории субъектов".
Начальник управления также сказала, что данный запрет был установлен в Налоговом кодексе с 1 января 2016 года. "Все предприниматели и юрлица должны были перейти на общую систему налогооблажения. Это затруднило бизнес-процессы данных субъектов", - пояснила она.
По мнению экспертов, снятия любых ограничений экономической деятельности благотворно скажутся на деятельности бизнеса. Весьма сложно сделать расчет экономического эффекта, однако, вполне очевидно, что это положительное решение, отмечают эксперты.
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