«MTС ID»: электронная цифровая подпись с мобильного телефона Избавиться от лишней бумажной работы, оптимизировать бухгалтерские процессы и сэкономить время поможет сервис «MTС ID». Вы сможете использовать мобильный телефон для электронной цифровой подписи (ЭЦП) и подписывать официальные электронные документы удалённо – в любом месте, где есть мобильная связь МТС. «MTС ID» не уступает обычной подписи, заверенной печатью, и имеет юридическую силу на территории Беларуси.



Зачем нужна электронная цифровая подпись?



Электронная цифровая подпись выступает как аналог личной подписи человека и дает право полноценно подписывать электронные документы и обращения, которые подаются в различные государственные организации. Например, в таможенные или налоговые органы, Фонд социальной защиты, Национальный статистический комитет и другие. Электронный документ, подписанный таким образом, обретает такую же силу, что и бумажный вариант с личной подписью от руки.



Какие преимущества дает сервис «MTС ID»?



Используя электронную цифровую подпись «MTС ID», вы экономите время. Подписывать юридически ликвидные бумаги можно прямо из дома. Для этого нужен только мобильный телефон, подключенный к сети оператора МТС.



Как происходит подписание документа?



Всем пользователям «МТС ID» предоставляется SIM-карта с функциями электронной цифровой подписи. На ней записана специальная программа с индивидуальными данными. Для того, чтобы подписать электронный документ с помощью «МТС ID», не нужно обладать специальными навыками, а лишь придерживаться алгоритма, который предлагает программа. Свои действия абонент подтверждает SMS-сообщениями с личным PIN-кодом. Все операции безопасны и защищаются криптографическим ключом.



Придется ли менять номер, если нужна SIM-карта с функциями ЭЦП?



После заключения договора на использование «МТС ID» взамен старой SIM-карты абонент получает новую, только с дополнительными возможностями. Поэтому вы комфортно можете продолжать пользоваться своим привычным номером.



Можно ли передавать секретный ключ ЭЦП (PIN-код) на время своего отсутствия?



PIN-код электронной цифровой подписи необходимо хранить в тайне. Даже если владелец ключа отсутствует по уважительным причинам, следует использовать электронную цифровую подпись другого сотрудника, у которого есть право подписывать документы от лица организации. Передавать право использования ЭЦП по доверенности тоже нельзя, так как это предполагает передачу собственной подписи, а не полномочий.



Где можно подключить сервис?



Приобрести мобильную ЭЦП можно в Минске в офисе МТС, расположенном на проспекте Независимости, 95. Он аккредитован в качестве регистрационного центра Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (ГосСУОК). Стоимость выпуска ключа ЭЦП регулируется РУП «Национальный центр электронных услуг». С актуальными тарифами «MTС ID» можно ознакомиться на сайте компании МТС.



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