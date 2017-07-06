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2017-07-06 16:37:00

v-кошелек стал доступен для Android

Долгожданная финансовая услуга «v-кошелек» стала доступнее. Теперь получить до 100 рублей на оплату товаров и услуг могут не только пользователи смартфонов под управлением iOS, но и пользователи Android-устройств. Для этого абонентамvelcom необходимо обновить версию мобильного приложения v-banking до актуальной в Play Market.

«v-кошелек» позволяет абонентам мобильного оператора velcom получить денежный лимит до 100 белорусских рублей с помощью смартфона через приложение v-banking. Деньги можно использовать для оплаты в системе ЕРИП – от коммунальных платежей до всевозможных пошлин. Средства также можно тратить на приобретение товаров в интернет-магазинах, которые представлены в едином расчетном пространстве. Воспользоваться финансовой услугой могут абоненты velcom (физические лица), даже если у них нет ни одной банковской карточки. Для получения денежного лимита не нужно предоставлять паспортные данные, справки о доходах, кредитные истории и прочую личную информацию. Несколько кликов в мобильном приложении v-banking – и услуга «v-кошелек» активна!

Средства на оплату услуг выдаются без процентов. Абонентская плата за пользование «v-кошельком» составляет всего 3 белорусских рубля в месяц. При этом первый календарный месяц при первом подключении услуги абонентская плата – 0 рублей.

Кроме запуска новой услуги «v-кошелек» приложение v-banking на ОС Androidпретерпело и ряд других изменений. В частности, был усовершенствован интерфейс: пользоваться сервисом стало удобнее, а дизайн теперь можно «настроить» под себя.

Напомним, мобильное приложение v-banking позволяет использовать смартфон для оплаты товаров и услуг. Работает оно с карточками всех банков Республики Беларусь. С помощью сервиса можно совершать платежи без комиссии в ЕРИП. Также можно переводить деньги между карточками белорусских банков и разных платежных систем как по номеру карты, так и по номеру телефона. Примечательно, что все операции в приложении v-banking можно проводить, даже находясь за границей, что особенно актуально в сезон отпусков.


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