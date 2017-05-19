Как подобрать валюту для первого депозита на Форекс

На международном рынке Форекс в наши дни игрокам предлагается на выбор широкий перечень вариантов для открытия депозита. Но перед тем, как сделать окончательный выбор, следует тщательно взвесить все за и против по отношению к данному варианту. Чаще всего трейдеры выбирают валюту и металл. Понятно, что эти два инструмента могут, как расти в стоимости, так и терять свою ценность на определенном временном промежутке. В результате, даже не совершая сделок, трейдер будет видеть, как его депозит меняет собственную ценность.

Если при этом рассматривать долгосрочного трейдера, который открыл bourse virtuelle для того, чтобы приумножить свой капитал, для него наверняка будет представлять повышенный интерес вес депозита в разные промежутки времени, относительно основных мировых валют. Причем, главную роль будет играть цена на входе и выходе, а также конвертация валюты при переводе средств между счетами. Вот тут и возникают основные вопросы по поводу того, какой валюте отдать предпочтение при регистрации депозита и сколько времени оставаться ей приверженным.

Дать универсальный ответ не получится, поскольку требования трейдеров отличаются между собой и все зависит от преследуемой каждым игроком цели. Так, например, если вы выводите деньги для последующего использования в личных целях, конечно же лучше, если они будут сразу в национальной валюте. Аналогичная ситуация складывается, если вы регистрируете дополнительный депозит или конвертируете существующий. Но если вы отдали предпочтение американской валюте или денежной единице ЕС, выводить все же лучше в ближайший исторический минимум или максимум. Вводить, соответственно, лучше по самой низкой стоимости евро или доллара.

Но что делать, когда в текущий момент финансовый инструмент находится ровно в середине между минимумом и максимумом? Решение очевидно - достаточно открыть еще один или несколько счетов на forex, один из которых будет в национальной валюте, а другой, например, в японских йенах. В результате с одним вы сможете работать, другой изучать, а третей использовать как хедж-позицию, что особенно полезно при зачислении процента на остаток свободных средств на счету клиента.

Если же управиться с несколькими счетами вам не по силам, отдайте все или часть из них в управление профессионалам. Но даже в этой ситуации придется придерживаться «золотого» правила и выводить средства в тогда, когда актив стоит дороже, чем в момент покупки.

Практически в любой валюте мира есть периоды с наибольшей активностью рынка, сильными скачками и откатами. Вам же остается подобрать надежную торговую стратегию и изучить поведение в течение нескольких последних валют конкретного финансового инструмента, чтобы освоить его поведение и получать максимальную доходность во время вывода средств.