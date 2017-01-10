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2017-01-10 11:29:53

ESET: KillDisk перешел на Linux

Вирусная лаборатория ESET обнаружила новую версию вредоносной программы KillDisk, предназначенную для атак на Linux-устройства. Малварь приобрела также функции шифратора.

KillDisk – деструктивный компонент, который использовался в атаках на украинские энергетические и финансовые компании в 2015 и 2016 гг. В декабре 2016 года специалисты ESET изучали версию KillDisk, которая удаляла важные системные файлы, в результате чего зараженный компьютер переставал загружаться. Взамен удаленных программа создавала новые файлы, содержащие строку mrR0b07 или fS0cie7y – отсылки к сериалу «Мистер Робот».

Последние версии KillDisk получили новые функции – они шифруют файлы на зараженном устройстве и требуют выкуп за восстановление данных. Сумма выкупа рекордная – 222 биткоина (больше 200 тыс. долларов).

Новейший KillDisk атакует как Windows, так и Linux-системы. В числе потенциальных жертв не только рабочие станции, но и серверы, что увеличивает возможный ущерб. Требования выкупа в Windows и Linux-версиях идентичны.


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Windows-версия деструктивного компонента использует алгоритм шифрования AES с 256-битным ключом (свой ключ для каждого файла). Ключ для расшифровки хранится на сервере злоумышленников.

KillDisk для Linux шифрует файлы при помощи алгоритма Triple-DES. Программа не хранит ключ шифрования на зараженном компьютере и не отправляет его на удаленный сервер, поэтому даже уплата выкупа не гарантирует восстановления данных. С другой стороны, по оценке ESET, в работе Linux-версии присутствует уязвимость, благодаря которой восстановление возможно.


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