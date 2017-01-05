В рамках 13 ИТ-Спартакиады вручен кубок победителю общекомандного зачета

Компания EPAM получила кубок победителя общекомандного зачета 13-ой Республиканской ИТ-Спартакиады и, соответственно, титул самой спортивной ИТ-компании Беларуси.

В 2016 году ИТ-Спартакиада впервые проходила в два сезона – весной и осенью. Участники весеннего сезона состязались в таких видах спорта, как лазертаг, плавание, спортивный покер и мини-футбол. В осеннем сезоне команды ИТ-компаний боролись за победу в турнирах по картингу, кикеру, боулингу, настольному теннису, волейболу и баскетболу.

Честь своих компаний в осеннем сезоне 13 ИТ-Спартакиады отстаивали команды EPAM, IBA, SoftСlub, ISSoft, Exadel, Wargaming, TUT.BY, Корпорация «Галактика», A1QA, Системные технологии, Colvir Software Solutions, Датастрим ДЕП, Realt.by, Oxagile, Qulix Systems.

По итогам двух сезонов была составлена турнирная таблица, где наглядно видны успехи всех компаний-участниц. Завоеванное после весенних выступлений лидерство сохранила за собой компания EPAM, серебро – на счету компании IBA, а бронза сезона досталась ISsoft, потеснившей в итоговом рейтинге постоянного призера общекомандного зачета ИТ-Спартакиады – компанию SoftСlub.

Организатор соревнований – PR-агентство «Приоритетные решения» – благодарит за поддержку проекта своих спонсоров и информационных партнеров: подарочный сервис DAROO, популярный паб The Pub, cамую большую сеть квестов в мире «Клаустрофобия», парк активного отдыха 0.67, центр тимбилдинга Teambuilder, экстремальный клуб NRJ, магазин спортивных товаров ZonaSporta, компанию «Логотон» – ведущего в Беларуси поставщика сувенирной продукции для корпоративных клиентов, компанию SVEN – производителя акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии, Белорусский Государственный Музыкальный Театр, школу английского языка English Discovery School, фотографа Павла Котковца, а также хардварный портал TECHLABS.BY, портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, портал о работе в IT DEV.BY, портал 42.TUT.BY, специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, афишу международных бизнес-событий и сервис продажи билетов АФИША Belbiz, портал по трудоустройству и поиску работы в Беларуси HOTWORK.BY, проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY – генерального инфопартнера мероприятия.