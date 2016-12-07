ИООО «Альтернативная цифровая сеть» было переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Велком АЦС» Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная цифровая сеть» было переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Велком АЦС» (ООО «Велком АЦС»).



Минским городским исполнительным комитетом внесена запись о государственной регистрации ООО «Велком АЦС» 01 декабря 2016 года № 0128368 с регистрационным номером 800005177. ООО «Велком АЦС» сохраняет за собой все имущественные, личные неимущественные права и обязанности ИООО «Альтернативная цифровая сеть».



Директор ООО «Велком АЦС» - Бладик Антон Владимирович.

Юридический адрес, УНП и банковские реквизиты ООО «Велком АЦС» остались неизменными:

г. Минск пр-т Пушкина,39 блок Г5, правое крыло, ком.3.

УНП 800005177

ОКПО 37534676

р/с 3012006250019 в ЗАО «МТБанк» г.Минск, код 117.



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