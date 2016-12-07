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2016-12-07 15:39:08

ИООО «Альтернативная цифровая сеть» было переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Велком АЦС»

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная цифровая сеть» было переименовано в общество с ограниченной ответственностью «Велком АЦС» (ООО «Велком АЦС»).

Минским городским исполнительным комитетом внесена запись о государственной регистрации ООО «Велком АЦС» 01 декабря 2016 года № 0128368 с регистрационным номером 800005177. ООО «Велком АЦС» сохраняет за собой все имущественные, личные неимущественные права и обязанности ИООО «Альтернативная цифровая сеть».

Директор ООО «Велком АЦС» - Бладик Антон Владимирович.
Юридический адрес, УНП и банковские реквизиты ООО «Велком АЦС» остались неизменными:
г. Минск пр-т Пушкина,39 блок Г5, правое крыло, ком.3.
УНП 800005177
ОКПО 37534676
р/с 3012006250019 в ЗАО «МТБанк» г.Минск, код 117.


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