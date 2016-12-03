«Киа» - перспективы и возможности

Нашумевшее строительство очередного автоцентра компании «Киа» в Минске в центре города заслуживает внимания по нескольким причинам. В частности, это прекрасный дизайн здания, который выдержан в корпоративном стиле KIA.



Такой стиль очень подходит для дилерских центров флагманского типа. Впечатляют и его размеры: более 3000 квадратных метров. Впрочем, иного никто и не ожидал бы от столь солидной компании. В упомянутую цифру входят склад, шоу-рум, сервисная зона, а также зона для посетителей.



Когда дело касается сервиса, то водители ожидают, что у них будет возможность провести диагностику автомобиля, помыть его, а также получить необходимые автозапчасти. Если, скажем, запчасти митсубиси — это вообще не проблема для автомобилиста (уж очень популярна компания), то для счастливых обладателей автомобиля от Kia обслуживание и поиск запчастей могли бы вызвать затруднения. Но, к счастью, новый автоцентр позволяет справиться с увеличившимся потоком клиентов, и способен обслужить вплоть до 14000 машин за год. Немалым спросом пользуются сервисные услуги, в частности, изготовление чип ключей.

Ситуация стала актуальной для дилеров «Киа» в прошлом году, когда продажи автомобилей компании выросли в Беларуси на несколько десятков процентов. В автоцентре обещают обеспечить клиентам любые услуги, которые потребуются.



