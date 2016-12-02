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2016-12-02 21:03:57

Победители «Стартап года-2015» получат сертификаты BIZSPARK, мощную акустическую систему, современное офисное кресло

Конкурсы невозможны без поощрений. Конкурс «Стартап года-2016» — не стал исключением. Довольно богат и разнообразен призовой фонд. Предложения для участников, занявших призовые места, поистине разнообразны.

«Стартап года 2016» – это конкурс ИТ-стартапов. Соответственно главный приз победителям также должен быть связан с ИТ. Корпорация Microsoft для трех призеров анонсирует бесплатный доступ к софту Microsoft (более 900 продуктов), облачным ресурсам Azure на сумму $27000 каждый, а также участие в партнерской акселерации, поддержку в развитии бизнеса. Компания Sven предоставит для занявшего 1 место – внушительную акустическую систему, занявшему 2 место подарят гарнитуру, 3 место – мышь-антистресс. Стартапу, получившему приз зрительских симпатий подарят беспроводной комплект мышь+клавиатура. От компании Happy Office победителю достанется современное офисное кресло.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с тем, что стартаперы – люди активные. А для активных людей и призы должны быть полезными для активного отдыха. Вероятно, к такому выводу пришло руководство ряда компаний-партнеров, анонсировав для победителей призы для активного отдыха. Партнер Deal.by предоставит призерам рюкзак и 2 термокружки. Компания DAROO предоставит призерам сертификаты на картинг по двухэтажной трассе; катание на сноуборде в Якутских горах; роупджампинг (прыжки с веревкой с большой высоты) и сертификат на обучение горнолыжному спорту.

омпания BYCARD предоставит 4 сертификата на посещение киносеанса. Компания Laserbattle  предоставит призерам сертификаты на игры.

Работа в стартапе – это работа всегда, в любое время суток, и везде, где есть Интернет. Без этого стартап обречен на вымирание. Кроме того, ИТ-сфера – это довольно динамичная сфера интеллектуальной деятельности. Стартаперы должны постоянно работать над повышением своей квалификации, чтобы оставаться конкурентоспособными. Справиться с такой важной задачей поможет Открытое пространство «Кто такой Джон Голт?»  для стартапов, занявших первые 3 места 30, 20 и 10 дней бесплатного коворкинга соответственно. Студия иностранных языков POLYGLOT предоставит победителю сертификат на бесплатное обучение на любой курс английского, польского, немецкого, испанского языков, а для 2 и 3 мест бесплатные сертификаты на посещение Movies Club и Chit-chat Club. Кроме того, студия иностранных языков планирует розыгрыш сертификатов среди зрителей. Счастливчики получат бесплатные сертификаты на посещение Movies Club и Chit-chat Club. Школа бизнеса и личностного роста «Территория Развития Альватерра» предоставит призерам бесплатные сертификаты на тренинги. Интернет-магазин Literatura.by предоставит для призеров и розыгрышей книги.

Пряничная мастерская pernik.by  не оставит без подарков жюри и экспертов конкурса.

И, наконец, победители получат сувениры от Интернет-магазинов chasiki.by и Yoobao-shop.by, которые предоставят для розыгрышей наручные часы Tissot и аккумулятор Yoobao.


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