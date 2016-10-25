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2016-10-25 11:14:04

10-11 ноября пройдет 11-я Международная бизнес-конференцию «Деловой Интернет»

10-11 ноября в отеле «Ренессанс Минск» пройдет 11-я Международная бизнес-конференцию «Деловой Интернет». Ключевое мероприятие о развитии бизнеса в интернете даст возможность узнать мировые тренды и практические инструменты, сработать на опережение и использовать инновации уже сегодня.

Программа

Вас ждут  уникальные презентации и мастер-классы в секциях:

 «Тренды и инновации», «Реклама и маркетинг», «Медиа».

Не пропустите выступления спикеров из GoogleYouTubeGemiusViberUBEREPAMMeduza.io,

Wargaming, Yandex, «ИКРА» и др.  


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Директор по развитию бизнеса Gemius в регионах EMEA Вероника Оско объяснит, что сейчас происходит на рынке рекламы и на что стоит обращать внимание тем, кто ведет бизнес в Беларуси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Бандура, менеджер по продуктовому маркетингу Google в Беларуси, проведет презентацию исследования Connected Consumer Survey в Беларуси за 2016 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Лебедев, основатель и генеральный директор Школы креативного мышления "ИКРА", расскажет, что помогает создавать креатив в Digital.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Илья Азар, журналист сетевого издания «Meduza.io»,  главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева, управляющий редактор еженедельника «The Moscow Times» Оливер Кэрролл и главный ред.

Кроме этого, у конференции появился паблик-чат в Viber, где спикеры общаются с организаторами и отвечают на вопросы мини-интервью!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и время: 10-11 ноября 2016 года (10.00-18.00, регистрация участников – с 9.00 до 10.00).

Место: отель «Ренессанс Минск» (г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Е).


Участие со скидкой 10% до 31 октября!

Стоимость участия при оплате в период с 1 по 31 октября составляет:

·         два дня конференции 10-11 ноября: 162 BYN

·         первый день 10 ноября: 94,5 BYN

·         второй день 11 ноября: 94,5 BYN


Купить билет


Внимание! Цена на билеты будет расти по мере приближения события.

 

Следите за нашими новостями на сайте, на страничках в Facebook,  VKTwitterInstagram, а также в паблик-чате "ДИ" в Viber.


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