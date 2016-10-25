10-11 ноября пройдет 11-я Международная бизнес-конференцию «Деловой Интернет»

10-11 ноября в отеле «Ренессанс Минск» пройдет 11-я Международная бизнес-конференцию «Деловой Интернет». Ключевое мероприятие о развитии бизнеса в интернете даст возможность узнать мировые тренды и практические инструменты, сработать на опережение и использовать инновации уже сегодня.

Программа

Вас ждут уникальные презентации и мастер-классы в секциях:

«Тренды и инновации», «Реклама и маркетинг», «Медиа».

Не пропустите выступления спикеров из Google, YouTube, Gemius, Viber, UBER, EPAM, Meduza.io,

Wargaming, Yandex, «ИКРА» и др.









Директор по развитию бизнеса Gemius в регионах EMEA Вероника Оско объяснит, что сейчас происходит на рынке рекламы и на что стоит обращать внимание тем, кто ведет бизнес в Беларуси.

Павел Бандура, менеджер по продуктовому маркетингу Google в Беларуси, проведет презентацию исследования Connected Consumer Survey в Беларуси за 2016 год.

Василий Лебедев, основатель и генеральный директор Школы креативного мышления "ИКРА", расскажет, что помогает создавать креатив в Digital.

Илья Азар, журналист сетевого издания «Meduza.io», главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева, управляющий редактор еженедельника «The Moscow Times» Оливер Кэрролл и главный ред.

Кроме этого, у конференции появился паблик-чат в Viber, где спикеры общаются с организаторами и отвечают на вопросы мини-интервью!

Дата и время: 10-11 ноября 2016 года (10.00-18.00, регистрация участников – с 9.00 до 10.00).

Место: отель «Ренессанс Минск» (г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Е).





Участие со скидкой 10% до 31 октября!

Стоимость участия при оплате в период с 1 по 31 октября составляет:

· два дня конференции 10-11 ноября: 162 BYN

· первый день 10 ноября: 94,5 BYN

· второй день 11 ноября: 94,5 BYN





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Внимание! Цена на билеты будет расти по мере приближения события.