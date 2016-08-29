8 сентября - новый дедлайн подачи заявок на участие в 13 ИТ-Спартакиаде

Продолжается прием заявок на игры осеннего сезона 13-ой Республиканской ИТ-Спартакиады, организатором которых по уже сложившейся традиции выступает PR-агентство «Приоритетные решения».

В программу соревнований в новом сезоне включены как однодневные турниры (картинг, настольный теннис, настольный футбол, боулинг), так и многодневные (волейбол и баскетбол). Соревнования ИТ-Спартакиады будут проходить по субботам и воскресеньям и продлятся около 2 месяцев.

Открытие состоится 8 октября 2016 г., в этот же день пройдут первые состязания среди ИТ-компаний Беларуси - по картингу.

Срок подачи заявок продлен до 8 сентября! Для участия в осеннем сезоне 13 ИТ-Спартакиады необходимо прислать запрос на электронный адрес spartakiada@prsolutions.by. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +375 (44) 760-61-78 (Дарья), а также на сайте it-spartakiada.by, в группах проекта на Facebook и ВКонтакте.

Будем рады видеть вас на 13 ИТ-Спартакиаде!