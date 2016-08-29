реклама  

2016-08-29 17:32:04

8 сентября - новый дедлайн подачи заявок на участие в 13 ИТ-Спартакиаде

Продолжается прием заявок на игры осеннего сезона 13-ой Республиканской ИТ-Спартакиады, организатором которых по уже сложившейся традиции выступает PR-агентство «Приоритетные решения».

В программу соревнований в новом сезоне включены как однодневные турниры (картинг, настольный теннис, настольный футбол, боулинг), так и многодневные (волейбол и баскетбол). Соревнования ИТ-Спартакиады будут проходить по субботам и воскресеньям и продлятся около 2 месяцев.

Открытие состоится 8 октября 2016 г., в этот же день пройдут первые состязания среди ИТ-компаний Беларуси - по картингу.

Срок подачи заявок продлен до 8 сентября! Для участия в осеннем сезоне 13 ИТ-Спартакиады необходимо прислать запрос на электронный адрес spartakiada@prsolutions.by. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +375 (44) 760-61-78 (Дарья), а также на сайте it-spartakiada.by, в группах проекта на Facebook и ВКонтакте.

Будем рады видеть вас на 13 ИТ-Спартакиаде!


комментариев (0) отправить


SELECTORNEWS
Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Текст на картинке

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка
News.br.by