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2016-08-03 15:09:52

Продолжается прием заявок на участие в спортивных соревнованиях «Кубок связи»

В Минске впервые пройдет серия спортивных турниров «Кубок связи» - по инициативе и при поддержке СООО «Искрабел», Группа компаний СИС. К участию в состязаниях приглашаются компании сферы телекоммуникации и связи. Они смогут побороться за звание сильнейших в таких видах спорта, как боулинг, лазертаг и настольный теннис.

Открытие проекта, организатором которого выступает PR-агентство «Приоритетные решения», состоится 3 сентября 2016 г., в этот же день пройдут первые соревнования - по боулингу. Проведение турнира по лазертагу запланировано на 10 сентября, по настольному теннису - на 11 сентября.

Прием заявок продлен до 8 августа! Для участия в соревнованиях «Кубка связи» необходимо прислать запрос на электронный адрес sport@prsolutions.by. Дополнительную информацию можно получить по телефонам +375 (44) 760-61-78, +375 (29) 190-06-92, а также в группе проекта на Facebook.

Соревнования «Кубок связи» станут отличным примером развития командного духа и спортивного интереса среди компаний отрасли телекоммуникации и связи. Будем рады видеть сотрудников вашей организации в числе участников!


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