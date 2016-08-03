Жители Беларуси смогут платить по QR-кодам – через Яндекс.Кассу

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины и офлайн-компании теперь могут настроить прием платежей через QR-коды. Таким образом, жители Беларуси смогут оплачивать заказы в подключенных к Кассе компаниях, просто просканировав мобильным телефоном платежный QR-код. Например, так можно будет оплатить счет в ресторане, продукты в супермаркете, онлайн-заказы или покупки, доставленные курьером. Разместить QR-код продавец может где угодно: на сайте, в Smart TV, на бумажной квитанции, упаковке с товаром или в приложении курьера.

Сканировать и совершать платежи по QR-кодам пользователи могут через мобильное приложение Яндекс.Денег – для этого регистрироваться на сервисе не нужно. Заплатить новым способом можно с карт белорусских банков.

Чтобы считать QR-код, достаточно навести на него камеру смартфона с приложением Яндекс.Денег. Оно покажет название товара или услуги, сумму и компанию, которой будут перечислены средства. Приложение умеет распознавать все платежные коды, которые созданы по ГОСТу РФ или через Яндекс.Кассу. Каждый платёж надёжно защищён: он подтверждается кодом доступа или одноразовым паролем. Сканер QR-кодов доступен в приложении Яндекс.Денег для смартфонов на iOS, Android и Windows 10.

«QR-код — удобный способ оплаты как в интернете, так и в офлайне. Код можно разместить абсолютно где угодно — даже на клетке с тигром или на двери автобуса, чтобы принимать переводы на корм или за проезд. Отсканировать код и подтвердить платёж проще, чем вводить данные банковской карты или в последний момент снимать наличные, чтобы отдать курьеру, — говорит Мария Грачёва, генеральный директор Яндекс.Денег. — Мы уверены, что скоро эта технология оплаты станет массовой. Уже сегодня платить через QR-коды могут больше 4 миллионов пользователей нашего мобильного приложения, а подключить этот способ приема оплаты любая компания может через Яндекс.Кассу».

Доля онлайн-платежей в Беларуси стремительно растет: по данным БЕЛКАРТ, каждый четвертый платеж белорусы совершают безналичными способами. Только 15,6% держателей карточек снимают все средства в день их зачисления на счета. В остальных случаях люди либо оставляют все зачисленные деньги на карточке и рассчитываются только безналично, либо снимают средства частично, а в остальном платят с карты.

Ожидается, что популярность онлайн-платежей в Беларуси будет расти и дальше. Согласно указу № 478 «О развитии цифровых банковских технологий», одобренному Национальным банком Республики Беларусь в марте этого года, к 2021 году доля безналичных расчетов в общем розничном товарообороте должна достигнуть не менее 40%.

Яндекс.Касса — универсальное платежное решение Яндекс.Денег, к которому подключены больше 75 тысяч российских и зарубежных онлайн-площадок. По данным MARC на 2016 год, Касса является самым популярным платежным решением в России. Она позволяет сайтам организовать прием оплаты разными способами: с банковских карт, из электронных кошельков, со счетов мобильных номеров, через мобильные и интернет-банкинги. Касса подключена к Единому расчетному и информационному пространству Беларуси (ЕРИП). Благодаря этому белорусские пользователи могут оплачивать онлайн-покупки наличными, из электронных кошельков, а также с карт и через банкоматы местных банков.