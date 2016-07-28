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2016-07-28 12:26:44

Compit Technologies использует Oracle Cloud для тестирования и разработки прикладных систем

Компания Compit Technologies выбрала сервисы Oracle PaaS (платформа как услуга), чтобы разрабатывать и тестировать программные продукты для своих заказчиков.

Специалисты Compit Technologies настроили и внедрили для задач разработки и тестирования приложений облачные сервисы:

  • Oracle Database Cloud Services - база данных, полностью сопровождаемая Oracle, предназначенная для быстрого развертывания сред разработки и приложений уровня подразделения, или автоматизированная облачная база данных для поддержки критически важных для бизнеса приложений.
  • Oracle Java Cloud Service - среда разработки Java-приложений со всеми предустановленными технологиями для быстрой и безопасной работы.

В результате Compit Technologies получила возможность развертывать для конечных заказчиков любые системы на базе технологий Oracle, без каких-либо трудностей переносить их на территорию клиента и запускать эксплуатацию в рабочем режиме. Организации государственного сектора, для которых Compit Technologies развернула и протестировала крупную прикладную систему на новом сервисе, положительно оценили результаты.

«Для целей разработки и тестирования прикладных программ, работающих на технологиях Oracle, облачные сервисы Oracle подходят как нельзя лучше, - подчеркивает Наталия Едка,  руководитель Compit Technologies. - Все, что нужно, можно получить буквально «одним кликом» из облака. Поскольку, облако Oracle использует те же продукты и технологии, что и применяемые в локальных системах, мы можем легко перенести приложения на мощности заказчика после окончания разработки и тестирования».

В дальнейшем Compit Technologies планирует консультировать конечных заказчиков по вопросам применения PaaS в реальных проектах, а также заниматься развертыванием гибридных облачных решений, объединяющих технологии частного и публичного облака и позволяющих переносить нагрузку между этими средами.

«Все больше как крупных, так и небольших предприятий в России и странах СНГ демонстрируют интерес к облачным технологиям Oracle, - отмечает Юрий Толстых, Директор по работе с партнерами Oracle в России и СНГ. - Число клиентов и положительный опыт использования Oracle Cloud растет во всех отраслях. Опыт подтверждает, что PaaS-решения способны помочь разработчикам быстрее и с меньшими усилиями создавать приложения и интегрировать их в комплексные ИТ-среды. Мы уверены, что наше PaaS-решение может обеспечить Compit Technologies конкурентными преимуществами и поможет успешно развивать новые направления бизнеса».


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