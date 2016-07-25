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2016-07-25 17:57:29

Белорусы массово избавляются от старых телефонов

Белорусы массово сдают старые гаджеты в обмен на 10 тыс. минут: количество подержанных мобильных телефонов, которые переданы в velcom на утилизацию без вреда для окружающей среды, приближается к отметке в 10 тыс. устройств.

Больше всего старых и неисправных устройств сдают в столице и областных центрах. Лидером ожидаемо оказался Минск, на который приходится более трети утилизируемых телефонов и планшетов. Каждый пятый подержанный девайс представители velcom получают в Гомеле. На третьем месте разместился Могилев с 9% цифровых устройств, которые будут переработаны с учетом интересов защитников природы.

В число городов с высоким уровнем экологического сознания попал и Пинск. Его жители за две недели сдали старых телефонов в 5 раз больше, чем удалось собрать в Бресте. В Витебской области активно избавляется от подержанных гаджетов Новополоцк, в Гомельской - Жлобин и Речица, в Гродненской - Лида, в Могилевской - Бобруйск, а в Минской - Борисов и Слуцк.

В основном старые мобильные телефоны на минуты обменивают текущие абоненты velcom, но есть и те, кто на месте оформляет новую SIM-карту и получает положенный бонус. Что интересно, бонусные минуты актуальны как для личных номеров телефонов, так и для корпоративных.

«Белорусы охотно поддержали инициативу и теперь утилизируют старое оборудование практически во всех городах страны. Но это только начало, поскольку существенная часть старых и неисправных мобильных телефонов и планшетов все еще пылится в шкафах и антресолях. Все больше людей понимают: правильнее и выгоднее отдать старый гаджет на утилизацию в офис velcom и получить за это 10 тыс. минут, чем выбрасывать в мусорный ящик. Каждый абонент может внести свой посильный вклад в улучшение состояния окружающей среды», - убеждена начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Старый телефон или планшет можно сдать на утилизацию в любом центре продаж velcom. Взамен владелец устройства получает 10 тыс. минут внутри сети (кроме абонентов линейки «Привет»), которые можно свободно использовать в течение 90 дней. Возраст, модель и состояние устройства при этом значения не имеют. Бонусные минуты можно как начислить на свой номер, так и передать в качестве подарка родным и близким. Всем желающим стать новым абонентом velcom на месте оформят SIM-карту с 10 тыс. минут в качестве поощрения за правильно утилизированный девайс.

Напомним, оператор velcom первым в Беларуси начал устанавливать экобоксы. По мере их заполнения старые гаджеты передаются организации по переработке отходов электрической и электронной техники - ОАО «БелВТИ». Оператор velcom в свою очередь следит за тем, чтобы телефоны и планшеты были переработаны без вреда для окружающей среды.


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