В Беларуси выберут лучший экспресс-курс для подготовки WEB -разработчиков начального уровня

В продолжение реализации Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Координационно-методический центр (КМЦ) Ассоциации «Инфопарк» объявляет о старте конкурса образовательных проектов по ускоренной подготовке ИТ-специалистов.

Цель - выбрать лучшие образовательные курсы, которые позволят осуществлять подготовку ИТ-специалистов различных категорий в максимально сжатые сроки. Выпускники таких курсов должны получить за оговорённый срок необходимый объем знаний и навыков, которые позволит им успешно сдать выпускные тесты и продемонстрировать новые способности на практике.

Авторы победивших курсов получат денежные призы, помощь в тиражировании курса и контракт на авторский гонорар за каждого студента, который будет обучаться по данному курсу. Тем самым организаторы конкурса надеются найти и мотивировать специалистов, способных разрабатывать такого рода курсы на высоком уровне.

КМЦ Ассоциации «Инфопарк» планирует провести конкурсы на курсы по множеству дисциплин, связанных с подготовкой различных ИТ-специалистов. Первым объявляется конкурс на создание массового учебного курса для начинающих «Сайт своими руками с нуля».

Курс должен быть предназначен для обучения за одну неделю любых желающих, любого возраста и с любым базовым образованием умению создавать WEB-сайты, их размещению в Интернете и их администрированию.

Правила творческого конкурса

Участвовать в конкурсе может любой гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства. Каждый участник имеет возможность представить на конкурс несколько вариантов учебного курса по заданной тематике. Автор предоставленного на конкурс учебного курса обязуется не нарушать права других авторов при подготовке материалов для своего курса и соглашается на проверку предоставленных им материалов системой «антиплагиат». Суммарное количество аудиторных занятий, не должно превышать по времени 40 астрономических часов, количество же часов на домашнюю работу - 10 астрономических часов.

Каждому автору будет предоставлена группа слушателей разработанного им курса, отобранных случайным образом из пула желающих, зарегистрировавшихся на прохождение курса. Порядок регистрации на курс будет опубликован КМЦ после окончания приема конкурсных программ.

После окончания курса его выпускники должны будут пройти выпускные тесты, предоставленные КМЦ Ассоциации «Инфопарк», и продемонстрировать способность создавать WEB-сайты. Победителем будет признан автор курса, работы учеников которого наберут наибольшее суммарное количество баллов. Баллы будут определяться как удвоенный средний балл международного жюри под председательством руководства КМЦ, плюс средний балл голосования интернет-пользователей за работу участника. Порядок прохождения тестов и голосования будет опубликован КМЦ после окончания приема конкурсных программ.

Обязательные требования к содержанию курса

Курс должен раскрывать в своей программе следующие разделы:

Как работает интернет?

Понятие Web-сайта.

Языки программирования для Web.

Архитектура сайта, дизайн, пользовательский интерфейс, рабочее место администратора.

Создание сайта и его модификация.

Размещение сайта в сети интернет.

Основы привлечения пользователей на сайт.

Желательные атрибуты курса

Дополнительным плюсом с точки зрения Жюри конкурса будут следующие приемы, применяемые автором курса:

Использование интерактивных методов обучения (диалог с аудиторией, промежуточное тестирование, гибкое управление сценарием урока, управление глубиной темы , доступ к Интернет-контенту)

Повышение эффективности обучения за счет использование современных мультимедийных средств, электронных досок, touch - экранов, планшетов и тд.

Календарь конкурса

Подача заявок на конкурс - с 15 по 30 августа 2016 года

Обучение экспериментальных групп - с 12 по 18 сентября (7 дней)

Разработка WEB-сайтов выпускниками по заданным жюри темам (7 дней)

Оценка качества предоставленных работ - 5 дней

Подведение итогов конкурса, награждение победителей - 1 день.

Анализ эффективности курса на практике - в течение 6 месяцев.

Призовой фонд

Победители конкурса будут определены в трех призовых категориях. Формирование уставного фонда обеспечивается Партнерами конкурса.

Автор учебного курса, занявший первое место, получит приз в размере 1000 белорусских рублей, авторы учебных курсов, занявших второе и третье места, получат призы в размере 500 и 250 белорусских рублей соответственно.

C авторами номинированных курсов (три первых места), будет заключен договор на защищённое тиражирование курса на 6-месячный период. Авторское вознаграждение составит 10% для победителя и 5% для остальных призеров от оплаченной слушателями стоимости курса при заказе прохождения курсов у Партнеров конкурса в течение 6 месяцев с даты подведения итогов конкурса. Авторы смогут осуществлять авторский надзор и получать полную аналитику о качестве работы их учебной программы во всех учебных центрах, получивших право на ее использование.

Авторам не номинированных курсов после внесения рекомендованных изменений и дополнений будет дана возможность читать и улучшать свой курс на практике, как экспериментальный без тиражирования. В случае достижения эффективности обучения сравнимой с номинированными курсами курс меняет свой статус с экспериментального на номинированный.

Партнеры конкурса

Генеральный партнер конкурса - ИТ-Академия «БелХард»

Партнеры:

«Европейский центр разработки программного обеспечения», ITQ Development

Конкурсные работы присылайте на электронную почту lastouski@infopark.by